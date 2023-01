Esposa de Leonardo, Poliana Rocha exibe corpaço ao usar biquíni branco

Poliana Rocha, que é casada com Leonardo, usa biquíni branco estiloso e ousado para tomar banho de mar

A empresária Poliana Rocha, que é a esposa do cantor Leonardo, elevou a temperatura das redes sociais neste sábado, 7, ao mostrar o seu banho de mar em Trancoso, na Bahia. Ela apostou em um biquíni branco com detalhes em dourado e recorte estiloso para se refrescar em um lindo dia de sol.

Nas fotos, a beldade exibiu o seu bronzeado impecável, que foi destacado pelo modelito branco, e também a sua barriga reta. “A vó tá on”, disse ela, que é avó de Maria Alice e Maria Flor, filhas de Zé Felipe e Virginia Fonseca.

Nos comentários da foto, ela recebeu vários elogios dos seus fãs. “Gata demais”, disse um seguidor. “Meu Deus, que mulher linda”, afirmou outro. “Deusa perfeita”, comentou mais um.

Poliana Rocha abre o jogo sobre a relação com Virginia Fonseca

Há pouco tempo, a empresária Poliana Rocha abriu o jogo sobre qual é a sua relação com a nora, a influenciadora digital Virginia Fonseca Nas redes sociais, ela foi surpreendida com a pergunta de um fã querendo saber se ela já brigou com a jovem e ela respondeu na lata.

Nas redes sociais, o internauta perguntou: “Você brigou com a Vi? Amo vocês duas juntas, amizade de vocês é verdadeira, sinto isso”. Então, ela respondeu com sinceridade.

“Nunca brigamos! Graças a Deus temos uma relação maravilhosa! Somos amigas e nos respeitamos muito! Amo muito ela”, declarou Poliana