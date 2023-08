Esposa de Leonardo faz pose inusitada em ensaio e fã diz: 'Muito estranho'

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha chama a atenção ao fazer pose inusitada em novo ensaio fotográfico e os fãs não perdoam

A empresária e jornalista Poliana Rocha, que é a esposa de Leonardo, agitou as redes sociais ao mostrar uma foto de um novo ensaio fotográfico em seu feed no Instagram. Porém, a pose inusitada dela chamou a atenção e os fãs não perdoaram.

Na imagem, ela surgiu com um vestido vermelho de festa e posou agachada com as pernas abertas. Então, os fãs logo comentaram sobre o que parecia que ela estava fazendo. “Posição de parir?”, disse um seguidor. “Parece que está parindo”, disse outro. “Que posição é essa? Muito estranho”, declarou mais um.

Na legenda, Poliana Rocha apenas fez uma mensagem carinhosa para seus fãs. "Recepcione Agosto com lindos desejos e grandes expectativas! Prepare-se para aproveitar todos os dias desse mês e ficar perto de quem você ama, cuidar de si mesmo e viver da melhor forma possível!!!!", disse ela.

Poliana Rocha defende Virginia Fonseca e Zé Felipe

Esposa do cantor Leonardo, a empresária e influencer Poliana Rochase surpreendeu ao receber uma pergunta de um fã sobre a sua nora, a influenciadora digital Virginia Fonseca. Nas redes sociais, um internauta alfinetou Virginia. “Você é uma mulher tão sábia, e não consegue enxergar quem é de verdade sua nora?”, escreveu ela, e completou: “Muitas perguntas deste tipo, estou até sem entender! Até que me prove o contrário, Virginia é uma filha para mim, tenho um imenso amor por ela! Nossa relação é super respeitosa e sadia”.

Os internautas não pararam por aí. Um seguidor também criticou o filho dela, o cantor Zé Felipe, e mais uma vez ela saiu em defesa do herdeiro. O internauta criticou as músicas do jovem. “Você não acha que Zé Felipe deve cantar sertanejo? As músicas dele estão muito vulgares, Macho Preferido”, escreveu. Então, Poliana respondeu: “Ele tem que cantar o que ele quiser! Sem julgamentos! Zé é super talentoso”.