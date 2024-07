Esposa de Cesar Filho impressiona ao mostrar seu corpo atual na piscina

Em fotos na piscina ao lado da herdeira, esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, impressiona ao exibir barriga reta com muita beleza e estilo

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, impressionou ao compartilhar fotos tiradas em uma piscina durante uma viagem que fez para Miami, nos EUA. Nesta quarta-feira, 10, a ex-atriz compartilhou os registros deslumbrantes em sua rede social e não passou despercebida.

Ao lado da filha, Luma César, a eleita do âncora do Jornal do SBT apareceu belíssima e cheia de estilo combinando look de banho. De biquíni colorido, Elaine Mickely então esbanjou suas curvas torneadas e revelou que está com a barriga retíssima.

"Não espere pelo momento perfeito. Faça de cada momento a oportunidade perfeita.” Concordam?", refletiu ela na legenda ao surgir arrasadora com o modelo diferente de cintura alta. Nos comentários, os internautas logo a encheram de elogios. "Tão maravilhosas", falaram os fãs. "Lindas fotos", admiraram outros.

É bom lembrar que, no último mês, Elaine Mickely e Cesar Filho casaram o filho, Luigi César, de 20 anos, com uma cerimônia em sua mansão. O herdeiro ainda terá uma festa ainda maior para celebrar seu casamento. A filha deles também está noiva de um estrangeiro.

Tempos atrás, Elaine Mickely passou por uma cirurgia para remover seu útero. A famosa aproveitou a cirurgia para trocar as próteses de silicone e explicou o que aconteceu: "Fluxo sanguíneo exageradamente, eu estava ficando anêmica, o meu ferro também sempre em reposição. Isso poderia acarretar em algo muito grave futuramente. Então é melhor a gente prevenir do que chegar a um ponto extremo. O primeiro ponto é realizar os exames preventivos. Diagnosticando qualquer coisa, entrar em tratamento ou cirurgia, seja o que for”.

