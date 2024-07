Esposa de Alok, Romana Novais surpreende com transformação no visual: “Mudamos”

Esposa de Alok, Romana Novais impressiona seguidores ao radicalizar o visual e compartilhar o resultado em suas redes sociais

Na noite da última terça-feira, 9, Romana Novais, esposa do DJ Alok, surpreendeu seus seguidores ao radicalizar no visual e compartilhar o resultado da transformação em suas redes sociais. Com os fios mais curtos, volumosos e claros, a médica e influenciadora digital detalhou a mudança e recebeu muitos elogios dos seguidores.

Através de seu perfil no Instagram, Romana revelou que abandonou seus fios longos e castanhos escuros, sua marca registrada, para adotar um novo visual. Aliás, ela contou que a transformação foi motivada por uma viagem para curtir o verão europeu: “Pronta para o verão europeu! Um corte faz toda diferença né?”, iniciou.

“Mudamos bastante a cor também! Tinha bem mais de um ano que eu tinha mudado ele!

Amei Mario Henrique, obrigada mais uma vez juntos! Vocês gostaram??”, Romana agradeceu o profissional responsável pela mudança. Na sequência, a esposa do músico famoso dividiu todos os detalhes da mudança para quem quiser reproduzir.

“O que fizemos: Tonalizei o fundo, fiz um pouquinho de mechas somente na frente e cortei muitooooo! Tivemos que mudar o tom da sobrancelha também pra ficar mais harmônico! E claro, que antes de tudo isso intensifiquei os cuidados com a haste para receber a química e continuarei cuidando agora no pós!”, ela detalhou a mudança.

Romana finalizou revelando que não faz uso de megahair e que o volume é totalmente natural: “Isso é muito importante para manter a haste bonita e com o aspecto de saudável. E como sempre me perguntam: o tamanho/volume é natural, sem alongamento”, completou a mãe de Ravi e Raika, que recebeu muitos elogios nos comentários.

“Achei que não tinha como o cabelo ficar mais perfeito”, uma seguidora exaltou. “Gente, em que momento da vida ela esteve feia? Hahaha Você é e sempre está maravilhosa Ro”, exaltou mais uma. “Ficou mais perfeita do que já é! Divina”, escreveu uma terceira. “Quando eu penso: não dá pra ficar mais bonita do que já é, você vai lá e fica perfeita”, disse outra.

