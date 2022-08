Eslovênia Marques surpreende os fãs ao surgir completamente loira: ''Que mudança!''

Eslovênia Marques esbanjou beleza ao surgir com um visual loiro completamente diferente

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 19h54

Nesta segunda-feira, 29, Eslovênia Marques (25) surpreendeu a web ao surgir com o visual renovado. A influenciadora publicou uma série de fotos onde aparece completamente loira, com as madeixas bem longas, batendo em sua cintura.

Nas imagens publicadas pela ex-BBB, ela aparece fazendo poses sensuais para a lente das câmeras, usando um look preto arrasador, cheio de recortes, combinando com uma bota de cano alto, enquanto usava uma maquiagem maravilhosa e ostentava seus fios platinados. Na legenda, ela apenas escreveu: "E aí?".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que gata!", disse um. "Que mudança!", falou outro. "Linda de qualquer jeito!", escreveu um terceiro.

Algumas famosas, amigas de Eslo, também não perderam tempo e passaram a comentar no post: "Linda amiga!", disse Brunna Gonçalves (30). "Diva", escreveu Lais Caldas (30). "Perfeita!", falou Gabi Martins (25).

Confira as fotos de Eslovênia Marques com um visual diferente, completamente loira:

Eslovênia Marques esbanja beleza ao posar com look colorido

Recentemente, Eslovênia Marques publicou algumas fotos onde aparece usando um look colorido e roubou a cena nas redes sociais. "Não tem defeitos!", "Maravilhosa demais!" e "Perfeita", foram só alguns dos elogios que ela recebeu no post.

