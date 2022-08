Eslovênia Marques esbanja beleza ao posar com look colorido: "Sem defeitos"

Ex-BBB Eslovênia Marques exibiu fotos com um look colorido e impressionou internautas com sua beleza

Redação Publicado em 29/08/2022, às 13h53

A ex-BBB Eslovênia Marques (25) está arrasando em seus looks especiais. E desta vez não foi diferente, a miss surgiu belíssima em fotos com um look colorido e roubou a cena nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Eslô Marques publicou duas fotos em que aparece usando um look colorido. Ela surgiu com um top de crochê e completou a produção com um casaquinho nos mesmos tons.

Nas fotos publicadas pela ex-BBB, ela surgiu séria, e depois, sorridente: "Para um sábado de sol... Com ou sem risadinha?", escreveu na legenda do post.

Nos comentários, os fãs e amigos de Eslô Marques aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza 'de milhões' da morena: "Não tem defeitos!", escreveu um internauta. "Maravilhosa demais", disse outro. "Perfeita", destacou o terceiro.

Veja as fotos publicadas por Eslovênia Marques:

Eslovênia Marques entra na tendência 'Brazilcore' e surpreende com look verde e amarelo:

Recentemente, Eslô apostou na tendência Brazilcore que está tomando conta da internet e surpreendeu com a produção. Através de seu perfil no Instagram, Eslovênia Marques mostrou a combinação entre verde e amarelo. A miss surgiu com um vestido colado e apostou em um boné e uma bolsinha como acessórios.

