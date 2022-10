Eslovênia Marques elege body cavado para sessão de fotos e surpreende com o corpão

Ex-BBB Eslovênia Marques impressionou internautas com o corpão ao posar com um body cavado

Redação Publicado em 27/10/2022, às 10h14

Eslovênia Marques (25) elevou a temperatura na web mais uma vez! Com uma sequência de fotos dos bastidores de uma sessão de fotos, a ex-BBB impressionou com o corpão escultural.

A ex-participante do BBB 22 apostou em um look futurista para a sessão de fotos. Ela surgiu com um body cavado preto com cinza, e completou a produção com um coque despojado e um óculos escuros estilosos.

Na sequência, os seguidores de Eslovênia Marques aproveitaram o espaço nos comentários da publicação para exaltar a beleza da modelo: "Que Deusa", ressaltaram alguns fãs. "Maravilhosa", elogiaram outros. "Muito gata", disse mais um.

Recentemente, Eslô elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar como estava aproveitando seu dia de folga em Caruaru, Pernambuco. Nos Stories do Instagram, ela surgiu usando um biquíni amarelo e contou que estava adorando o clima do lugar. "Só a água da piscina que não está colaborando, mas este climinha está maravilhoso", confessou ela ao posar sorridente para as fotos.

Confira o post de Eslovênia Marques: