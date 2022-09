Eslovênia Marques aposta em look com fenda poderosa para curtir o domingo: "Impecável"

Ex-BBB Eslovênia Marques aposta em look com fenda poderosa para curtir o domingo, 25 e arranca elogios na web

A modelo Eslovênia Marques (25) usou suas redes sociais para mostrar seu look usado no último domingo, 25. Para curtir o dia em São Paulo, Eslô apostou em uma produção toda branca, e optou por deixar os pernões à mostra.

Através de seu perfil no Instagram, Eslovênia Marques mostrou sua produção para o domingão, e, claro, arrancou diversos elogios na web.

Para o domingo em São Paulo, Eslô apostou em um look com cropped e uma saia com uma fenda poderosa, deixando o corpão da modelo em evidência.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Eslovênia Marques aproveitaram para enaltecer a beleza da modelo: "Sua linda, maravilhosa", escreveu a influencer Maria Lina, seguida por Laís Caldas, que disse: "Perfeita".

Confira o look usado por Eslovênia Marques:

Eslovênia aposta em look laranja fashionista para evento

A modelo e ex-BBB Eslovênia Marques marcou presença em um evento da apresentadora Ana Hickmann (41) na última segunda-feira, 22, e roubou a cena com o look escolhido para a noite. A miss, que está arrasando ao seguir tendências de moda, brilhou mais uma vez e mostrou o look usado na noite. A musa apostou em um look laranja 'diferentão', todo plissado e curtinho, deixando as pernas à mostra.

