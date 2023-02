Escândalo! Bella Campos exibe a intimidade ao tomar banho de mangueira com biquíni cavadíssimo

Atriz Bella Campos, a Jenifer de 'Vai na Fé', chamou a atenção ao exibir a intimidade em banho de mangueira

A atriz Bella Campos (26) deixou os seguidores babando na manhã deste sábado, 11, ao colocar o corpão para jogo enquanto se refrescava com um banho de mangueira.

Aproveitando a manhã de folga das gravações da novela Vai Na Fé, da TV Globo, a morena surgiu com um biquíni fininho no modelo fio dental e surpreendeu os admiradores ao botar o corpão pra jogo.

No vídeo publicado nos stories de seu Instagram, a artista surgiu se refrescando bem à vontade na área externa de sua mansão no Rio de Janeiro, ao som de um pagode bem alto. "Quando não tem nenhum compromisso pela manhã", comemorou.

Além de dar um close nas curvas esculturais, Bella deixou em evidência o bumbum redondinho e a cintura fininha enquanto se molhava.

VEJA O STORY DE BELLA CAMPOS:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Juntos!

Recentemente, a atriz Bella Campos e o cantor de rap MC Cabelinho enfrentaram alguns boatos de que estariam noivos, mas negaram.

Porém, para mostrar que ainda estavam juntos, eles postaram foto de mãos dadas depois da assessoria desmentir o pedido de casamento.

O primeiro a postar a foto do casal de mãos dadas foi o artista. Depois, a atriz Bella Campos, que viveu a personagem Muda, na novela Pantanal, postou também.

Ela surgiu com um look todo decotado e exibindo sua barriga sarada, e usou um emoji de coração para compartilhar o clique ao lado do namorado.