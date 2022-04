Em show de Zezé, Graciele Lacerda rouba a cena com vestido justíssimo

Musa fitness, Graciele Lacerda exibiu corpaço sarado em look colado de festa e impressionou em evento

CARAS Digital Publicado em 14/04/2022, às 12h27

Musa fitness, Graciele Lacerda (42) mostrou suas curvas saradas com estilo.

Nesta quinta-feira, 14, a noiva de Zezé Di Camargo (59) relembrou fotos tiradas nos últimos dias no show do amado e chamou a atenção com o look escolhido para o momento.

Usando um vestido preto decotado e bem justinho, Graciele Lacerda esbanjou beleza e boa forma. "#tbt não muito distante. Alguns registros do show Amigos que @rosafotografa fez!", contou ela.

Nos comentários, a eleita do cantor logo recebeu uma chuva de elogios. "Lindos", admiraram os fãs do casal. "Que linda! Amei o look e make", aprovaram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda impressionou em sua rede social ao compartilhar a primeira foto curtindo um cantinho de seu triplex com o sertanejo.

Graciele Lacerda rouba a cena em show com look colado: