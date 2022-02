Em post de Valentine's Day, Beyoncé posa com looks vermelho e rosa

Beyoncé apareceu poderosa nas redes sociais com diversos looks em um novo post

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 21h32

Nesta segunda-feira, 21, Beyoncé (40) postou em seu Instagram diversas fotos com looks diferentes celebrando o Valentine's Day.

O Dia dos Namorados dos Estados Unidos aconteceu no dia 14 de fevereiro, mas a cantora esperou uma semana para publicar diversos cliques seus.

Ao longo de 10 fotos, a diva pop apareceu com um moletom vermelho junto à calças de couro da mesma cor. Em outros cliques a dona do álbum Lemonade apareceu com um casaco e calça de moletom vermelho. E nas últimas fotos da postagem, a mãe de Blue Ivy (10) usava um elegante vestido rosa curto.

Os fãs da voz do hit Love on Top adoraram a postagem da artista! "Simplesmente deusa", comentou uma seguidora. Outra fã escreveu nos comentários: "Minha Rainha".

Um seguidor ainda brincou com o fato de Beyoncé ter publicado o post comemorando o Valentine's Day uma semana após a data: "Beyoncé disse: ' HOJE é Dia dos Namorados'".

Alguns fãs brasileiros da dona da canção Halo ainda aproveitaram os looks vermelhos da esposa de Jay-Z (52) para fazer referência à música Vermelho da cantora brasileira Gloria Groove (27): "Quem é essa menina de vermelho?", comentaram seguidores brasileiros com a letra de Gloria.

Confira aqui o post de Beyoncé!