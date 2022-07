Em Paris, Anitta surge com look diferentão para desfile de moda: "Uma deusa"

Cantora Anitta apostou em um look diferentão para desfile de grife em Paris

Em Paris na França, os desfiles da alta-costura, inverno 2022 já começaram! E Anitta (29) marcou presença no desfile da grife Schiaparelli.

Em seu perfil no Instagram, Anitta mostrou sua produção para o desfile, ela surgiu com um look ousado da grife e surpreendeu.

Anitta apostou em um look de crochê, com detalhes em dourado, tudo da grife. E completou a produção com acessórios poderosos.

Na legenda do post, a patroa escreveu: "Não toque, isso é arte!", e os fãs e amigos da cantora aproveitaram o espaço para enaltecer Anitta.

"Gata demais!", comentou Lexa (27). "Belaaaa", disse Fernanda Paes Leme (39), seguida por um fã da cantora que escreveu: "Look de milhões".

Confira o post de Anitta: