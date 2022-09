Em Orlando, Lore Improta exibe curvas impecáveis em maiô amarelo: ''Dia de parque aquático''

A influenciadora Lore Improta impressionou ao colocar o corpão para jogo em um parque aquático nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 12h38

Lore Improta (29) curtiu mais um dia de diversão com a família em Orlando, nos Estados Unidos. Desta vez, eles aproveitaram o clima quente em um parque aquático e a influenciadora impressionou ao exibir o corpaço.

Para a ocasião, a dançarina apostou em um maiô amarelo com recortes na barriga com formato de flor. Ela completou o visual com o cabelo preso em um rabo de cavalo e óculos escuros.

"Dia incrível no parque aquático Volcano Bay. Lilica amouuuu! Se divertiu horrores", escreveu ela na legenda da publicação.

Em outras imagens, Lore posou ao lado do marido, Léo Santana (34), a filha, Liz (11 meses), e a mãe. "Gratidão a Deus por nós", agradeceu o cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

LORE IMPROTA GANHA FESTA SURPRESA EM ORLANDO

Dia de festa para a família Improta Santana! Isso porque, Lore Improta está completando mais um ano de vida e recebeu uma surpresa mais que especial! Curtindo os parques da Disney, em temporada em Orlando, nos Estados Unidos, a loira ganhou uma festa dos amigos e familiares em seu aniversário de 29 anos, com tema das princesas.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!