Em Noronha, Giovanna Ewbank puxa biquíni e chama atenção pelo corpão: ''Deusa é pouco''

Exibindo o novo visual, apresentadora Giovanna Ewbank puxa parte de baixo do biquíni e empina o bumbum em viagem para Noronha

A apresentadora Giovanna Ewbank (36) deixou os seguidores babando ao publicar cliques sensuais neste sábado, 15, nas redes sociais!

Em Fernando de Noronha em comemoração ao aniversário de 41 anos do marido, Bruno Gagliasso, a famosa está curtindo o local paradisíaco pela primeira vez com o ator e os três filhos do casal, Titi (9), Bless (7) e Zyan (2).

Nas imagens, a loira aparece com um fio de contas de Iemanjá no pescoço e usando um biquíni xadrez, exibindo suas curvas perfeitas enquanto aproveitava dia na praia, mesmo sem sol. Em uma das fotos, ela puxou a parte de baixo do biquíni e posou empinando o bumbum.

"Faça chuva ou faça sol… Noronha é sempre Noronha", disse Gioh, que recentemente mudou o visual, na legenda da postagem, recebendo chuva de elogios da web.

"Avisa quando for postar foto antes, meu celular chega a travar com tanta beleza", brincou uma fã. "Deusa é pouco", exaltou outra. "Mais linda do que a própria natureza", disse uma terceira. "Gio, tenha mais filhos. Seu corpo está perfeito", pediu mais uma nos comentários.

Confira as fotos de Giovanna Ewbank em Noronha:

Bruno Gagliasso se emociona com pedido do caçula

Bruno Gagliasso encantou os seguidores das redes sociais na sexta-feira, 14, ao contar um pedido especial feito pelo filho caçula, Zyan, fruto de seu casamento com Giovanna Ewbank. Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma sequência de cliques ao lado do herdeiro em Noronha e contou que o menino pediu para "ouvir a música do mar" assim que chegou na ilha, deixando o papai coruja emocionado.

"'Papai, quero ouvir a música do mar…. Vem comigo!'. Essa foi a frase do meu filho mais novo assim que pisou pela primeira vez no mar de Noronha. Nunca vou esquecer", disse o artista.

