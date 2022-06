Em meio à natureza, Monique Alfradique ostenta corpo sarado em biquíni branco: ''Fingindo naturalidade''

Atriz Monique Alfradique deixa internautas babando ao posar com biquíni branco mínimo

Redação Publicado em 02/06/2022, às 13h35

A atriz Monique Alfradique (35) decidiu usar suas redes sociais para exibir um clique de tirar o fôlego em meio à natureza.

A apresentadora publicou uma sequência de cliques deslumbrantes, onde ela aparece praticando stand up paddle, usando um biquíni mínimo branco e um óculos de sol para completar.

Nos registros, ela aparece navegando pelo lago em meio à natureza e exibindo suas curvas e shape sarado: "Fingindo naturalidade em cima do stand up paddle até a primeira queda na água", detalhou ela.

Os admiradores da artista, é claro, passaram a comentar no post: "Como consegue ser tão maravilhosa?", escreveu um. "Linda demais!", falou outro. "Deusa", disse um terceiro.

Ainda recentemente, a loira apostou no carão e não poupou estilo com uma produção colorida para uma noite especial no Rio de Janeiro.

Monique Alfradique deixa internautas babando ao posar com biquíni branco: