Em meio à polêmica, Lexa surge com look colorido e dispara: “A meta agora é só trampo”

LOOK DE MILHÕES!

A cantora Lexa compartilhou uma foto de seu look nas redes sociais e se manifestou na legenda em meio a polêmicas

Nesta última segunda-feira, 20, Lexa deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos esbanjando estilo.

A cantora surgiu posando e fazendo carão com um look colorido composto por uma blusa verde e um shorts branco.

Em meio a polêmica por conta de ter perdoado seu marido MC Guimê após o artista assediar a participante mexicana Dania Mendez no BBB 23, Lexa disparou na legenda: “A meta agora é só trampo”.

Nos comentários, a cantora Simaria Mendes, irmã e ex-dupla de Simone, apoiou a colega de profissão: “Vai com tudo”.

Apesar da polêmica e de alguns seguidores questionarem a atitude de Lexa ao se manter no casamento com o MC, alguns seguidores a apoiaram. “Isso aí gata! Ninguém paga suas contas pra se achar no direito de dizer o que você deve ou não fazer. Siga seu coração, a vida é sua e só você tem o direito de fazer suas escolhas”, escreveu uma fã.

Outra seguidora escreveu em apoio à cantora: “Muita gente dando opinião sobre o que a Lexa deve ou não fazer só esquece de algo básico, a vida é dela e ela faz o que quiser, assim como cada um faz o que quiser com a própria vida”.

Passeio!

Na tarde desta segunda-feira, Lexa foi fotografada passeando por um shopping no Rio de Janeiro. As fotos da tarde de compras da cantora surgiram algumas horas após seu marido, MC Guimê, comparecer à delegacia.

Acompanhada de sua mãe, Lexa vestia uma blusa preta e um short branco. A cantora acenou e sorriu para os paparazzi no local.