Em Malibu, Lívia Andrade surge deslumbrante com look de praia luxuoso

Apresentadora Lívia Andrade fez fotos em varanda de mansão em Malibu e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 11h33

A apresentadora Lívia Andrade (38) continua curtindo sua vida nos EUA.

Após aparecer em um local frio do país, a loira surgiu nesta quarta-feira, 02, aproveitando a paisagem da praia de Malibu, na Califórnia.

Com um look de praia luxuoso, Lívia Andrade surgiu deslumbrante na varanda de uma mansão e esbanjando beleza.

"Não misturo, não me dobro. A Rainha do Mar anda de mãos dadas comigo. Me ensina o baile das ondas e canta, canta , canta pra mim…", refletiu ela na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios para a ex-apresentadora do SBT. "Deusa da beleza", admiraram. "Belíssima", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade surgiu luxuosa em outro destino de sua estadia fora do Brasil.

Veja as fotos de Lívia Andrade em Malibu: