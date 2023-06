Em Los Angeles, Luísa Sonza exibe nova tatuagem, e fãs reagem: ''Viúva Negra''

Aos 24 anos, cantora Luísa Sonza compartilha nova tatuagem e combina com look durante viagem em Los Angeles, nos Estados Unidos

A cantora Luísa Sonza, dona dos hits Penhasco e Melhor Sozinha, surpreendeu seus seguidores nas redes sociais na última terça-feira, 27, ao compartilhar que decidiu fazer uma nova tatuagem.

Em seu feed no Instagram, a artista, que completa 25 anos no dia 18 de julho, publicou uma sequência de fotos em que aparece exibindo a tattoo combinando com o look durante viagem em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Com produção all black, a loira mostrou o desenho de uma menina agarrada em uma aranha no braço ao posar com calça de teias e um cropped preto, deixando sua barriga sarada à mostra.

Nos comentários, os fãs da ex do humorista Whindersson Nunes elogiaram a famosa e comentaram sobre a tatuagem, chamando atenção para uma das imagens que postou de um celular com o vidro quebrado.

"O celular todo quebrado é um spoiler de como nossos corações vão ficar com penhasco 2??", "Linda, maravilhosa, mas e esse celular com a tela quebrada, tendência? Se for, eu tô na moda", "O nome comum viúva negra deriva da maioria das espécies deste gênero praticar o canibalismo sexual, sendo que a fêmea devora o macho após a cópula", "Vocês pensando que ela tinha se jogado do penhasco e morrido, quando na verdade ela pulou virando uma aranha", "A dona aranha subiu pelo penhasco veio um vento forte e a derrubou", brincaram.

Confira a nova tatuagem de Luísa Sonza:

