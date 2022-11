Em Fernando de Noronha, Yasmin Brunet ostenta bumbum perfeito em clique de biquíni fio-dental

A modelo Yasmin Brunet exibiu seu corpo perfeito ao surgir de biquíni fio-dental durante viagem

Yasmin Brunet (34) elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta terça-feira, 22, ao compartilhar um clique exibindo seu corpão impecável.

A modelo, que está solteira, postou uma foto em que aparece de costas, ostentando seu bumbum perfeito, ao usar um biquíni fio-dental em Fernando de Noronha.

Na imagem, a influenciadora digital esbanja beleza em meio a um lindo cenário paradisíaco, com os cabelos soltos e óculos escuros, e ganhou elogios dos seguidores. "Eita mulher bonita", disse uma seguidora. "Que perfeita", escreveu outra. "A mulher mais linda do mundo", falou uma fã.

Confira a foto de Yasmin Brunet de biquíni fio-dental:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin 🌟🧜🏼‍♀️ (@yasminbrunet)

Affair com Filipe Ret

Parece que Yasmin Brunet está vivendo um novo affair! A modelo foi vista em show do rapper Filipe Ret (37) em São Paulo. A influenciadora digital, que se separou do surfista Gabriel Medina (28) no início deste ano, foi flagrada entrando na van do artista carioca após a apresentação na madrugada desta última terça-feira, 15, levantando suspeitas de romance.

