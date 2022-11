Em Fernando de Noronha, Patrícia Poeta chama atenção ao surgir de biquíni: "Perfeição"

A apresentadora Patrícia Poeta ganhou elogios ao esbanjar beleza em clique de biquíni durante as férias

Na manhã deste sábado, 26, Patrícia Poeta(26) ostentou beleza ao mostrar aos seguidores das redes sociais como está aproveitando seu dia de sol.

A apresentadora do programa Encontro, da TV Globo, está curtindo suas férias em Fernando de Noronha, e chamou a atenção ao surgir exibindo seu corpaço em um lindo cenário paradisíaco ao apostar em um biquíni com estampa de tucano. "Sabadou", escreveu a jornalista.

O registro deixou os fãs babando pela beleza de Patrícia. "Linda de viver", disse uma seguidora. "É uma perfeição", elogiou outra. "É a mais lindo do mundo", afirmou u fã. "Modo sereia atualizado com sucesso", falou mais uma.

Nesta última sexta-feira, 25, a apresentadora deixou os fãs encantados ao mostrar o seu look para curtir um passeio em Fernando de Noronha. A famosa surgiu só de top do biquíni estilo tomara que caia, calça laranja e lenço no cabelo enquanto visitava uma praia de águas cristalinas. "No paraíso", disse ela.

Confira a foto de Patrícia Poeta de biquíni na praia:

