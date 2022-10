Em dia ensolarado, Larissa Manoela exibe boa forma em mergulho na praia

A atriz Larissa Manoela foi fotografada exibindo boa forma e esbanjando beleza aproveitando dia de praia no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 15/10/2022, às 18h54

Neste sábado, 15, Larissa Manoela (21) foi fotografada esbanjando beleza e aproveitando o dia em uma praia no Rio de Janeiro.

A atriz de “Além da Ilusão” exibiu boa forma vestindo apenas um biquíni marrom que acentuava as curvas de seu corpo escultural.

Na praia da Barra da Tijuca, a namorada de André Luiz Frambach (25) mergulhou no mar e ainda apareceu tomando sol em uma cadeira de praia.

Nos stories de seu Instagram, a artista apareceu deitada atualizando o bronzeado e comentou: “Tudo que eu precisava”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Reprodução: Instagram

Fotos: Dilson Silva/AgNews

De milhões!

Larissa Manoela é uma das 10 celebridades que mais faturam com o Instagram. Outra brasileira que aparece na lista da empresa NetCredit é Anitta.

A cantora aparece em 8º lugar no levantamento, com uma fortuna de US$ 16 milhões (mais de R$ 85 milhões). Larissa fica em nono lugar com US$ 15 milhões (equivalente a quase R$ 80 milhões) arrecadados.