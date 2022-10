Em dia de TBT, Sabrina Sato esbanja beleza ao relembrar ensaio fotográfico

A apresentadora Sabrina Sato apareceu esbanjando alegria com vestido luxuoso em vídeo de ensaio fotográfico

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 21h51

Nesta quinta-feira, 6, Sabrina Sato (41) entrou no clima de TBT e decidiu relembrar um ensaio fotográfico em seu Instagram.

A apresentadora apareceu rindo em um vídeo em preto e branco de um ensaio fotográfico que realizou em agosto deste ano.

No look que foi publicado no dia 28 de agosto, a apresentadora do programa Saia Justa usava um luxuoso vestido preto recortado nos ombros e abaixo dos seios.

“Achei aqui no meu rolo de câmera. Amei #tbt”, escreveu a mãe da pequena Zoe (3) na legenda do clipe publicado.

Os fãs de Sabrina amaram a publicação e rasgaram elogios nos comentários! “Que vídeo mara”, comentou um seguidor. E outro fã escreveu: “Cada publicação é um escândalo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Rosa!

Na última quarta-feira, 5, Sabrina esbanjou beleza com o look escolhido para apresentar o Saia Justa desta semana.

A apresentadora apostou em uma combinação 'all pink', com minissaia e um casaquinho curto, completando a produção com um penteado simplista.