Em dia de praia, Rafa Kalimann aposta em biquíni fio-dental e ostenta curvas esculturais: "Deusa"

Redação Publicado em 24/02/2022, às 09h09

A apresentadora Rafa Kalimann (28) aproveitou a tarde da última quarta-feira, 23, para curtir a praia em boa companhia.

Repleta de estilo, a ex-BBB apostou em um biquíni azul tie-dye com uma saída de praia roxa transparente que evidenciou ainda mais as suas curvas e boa forma.

"Leme. Rio de Janeiro", escreveu ela ao compartilhar uma sequência de registros.

Não demorou muito para os admiradores da influenciadora digital deixarem vários elogios nos comentários da publicação: "Que mulher, Brasil", escreveu uma fã. "Dona da beleza", comentou outro. "Você é muito linda", declarou uma terceira.

Atualmente, a mineira faz parte do time que realiza a cobertura do BBB 22. Como repórter e apresentadora, a artista tem feito entrevistas com os participantes eliminados desta edição do reality show.

