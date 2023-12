Em clima de Carnaval, Viviane Araújo exibe pernões impressionantes

Após um ano do nascimento do filho, Viviane Araújo exibe curvas mega musculosas e choca com físico escultural; veja os registros

A atriz Viviane Araújo impressionou mais uma vez ao mostrar o resultados dos treinos dos últimos meses. Uma no após o nascimento de seu único filho, Joaquim, a artista provou que já está pronta para o Carnaval.

Nesta quarta-feira, 20, a musa compartilhou cliques para mais um ensaio no Salgueiro e chamou a atenção ao surgir com um vestidio dourado, de modelo curtinho. Fazendo várias poses, ela revelou suas curvas mega saradas e chocou com seus pernões musculosos.

"Vamos que hoje tem samba no morro do Salgueiro", disse ela na legenda. Nos comentários, a famosa logo foi coberta de elogios. "É cada look. Um mais lindo que o outro", falaram sobre a roupa. "Não tem mais deusa", enalteceram outros.

Nas últimas semanas, Viviane Araújo vem exibindo seu físico escultural durante os ensaio na Salgueiro. Após muito treino, a famosa fez uma lipoaspiração nos últimos meses para retirar as gordurinhas localizadas após um ano do nascimento do filho.

Viviane Araújo batiza o filho

A atriz Viviane Araújo comemorou um momento importante na vida de seu único filho com Guilherme Militão, Joaquim, de um ano. Neste domingo, 26, ela compartilhou as fotos do batismo do herdeiro na Igreja do Santíssimo Sacramento da Antiga Sé.

"Dia de batizar Joaquim e Davi! Amado filho, eu e seu pai @gmmilitao , de tudo faremos, do que esteja em nosso poder, para que você seja sempre feliz, para que nada lhe falte! Nosso amor é seu, e nossa felicidade dependerá sempre da sua!", escreveu a famosa.



"Ao nosso afilhado amado Davi, prometemos que em todo momento que precisar de nós, estaremos sempre presente para te guiar, orientar, e para te dar todo amor e carinho. Que Deus abençoe você, hoje e sempre! Aos nossos compadres @jaimejunior72 e @martinezdebora , vcs sempre vão ter a promessa do nosso compromisso, gratidão e amor eterno!", falou ela.