Em clima de Carnaval, Paolla Oliveira revela curvas em look arrebatador

Usando uma espécie de macacão recortado com transparência, Paolla Oliveira revela corpaço escultural em vídeo e para tudo com beleza arrasadora

A atriz Paolla Oliveira parou tudo ao postar um vídeo usando o look escolhido para participar eo ensaio da escola de samba Grande Rio. Nesta quarta-feira, 29, a musa compartilhou o registro se exibindo e chocou com a produção preta nada básica.

Usando uma espécie de macacão com body cavado, com recortes e transparência, a namorada do cantor Diogo Nogueira revelou suas curvas esculturais e chocou mais uma vez com sua beleza arrebatadora.

"No princípio, o universo era provavelmente muito escuro. Talvez fosse formado por um espaço sólido, ou apenas por uma absoluta escuridão, projetada pela sombra das corujas primitivas.

Uma necessidade de beleza para ornamentar o céu concebeu a terra.

Então os seres humanos foram criados, esculpidos em troncos de árvores. Sem trabalho, apenas comiam, bebiam e DANÇAVAM. Carnaval, a nossa viagem, desde o “princípio de tudo”, começa aqui!", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas se mostraram impactados pela artista. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Essa mulher é igual vinho. So melhora com o tempo", analisaram outros. "É um acontecimento", observaram os seguidores.

Ainda nas últimas semanas, Paolla Oliveira chamou a atenção ao aparecer com um vestido preto com transparência. A global ainda parou tudo ao postar fotos usando um look sem sutiã.

Paolla Oliveira desabafa sobre relação com seu corpo e pressão estética

Paolla Oliveira compartilhou, na manhã desta terça-feira, 28, em seu perfil no Instagram, um texto no qual desabafa e reflete acerca da relação das mulheres com seus corpos. "Muitos dos problemas de aceitação e autoestima que lidamos hoje, são decorrentes dessa cultura aos corpos que odeia mulheres", afirmou.

"Qual sua relação com o corpo hoje? Se você cresceu vendo mulheres sendo expostas e agredidas dessa forma, possivelmente sua relação é, ou já foi, de total insegurança. Muitos dos problemas de aceitação e autoestima que lidamos hoje, são decorrentes dessa cultura aos corpos que odeia mulheres. Fomos aprisionadas na necessidade de nos encaixar para sermos “agradáveis” aos olhares de pura misoginia. Que a gente possa cuidar de verdade das novas gerações de meninas e que nenhuma mais passe por situações como essas. Não só na TV e meios de comunicação, mas em casa, no colégio, em reuniões familiares, nas redes sociais. Somos incríveis como somos".