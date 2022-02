Em Bonito, Aline Campos exibe corpão só de biquíni e eleva a temperatura na web: ''Perfeita''

Aline Campos ostenta corpo sarado em cliques de biquíni durante viagem por Bonito e ganha elogios

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 12h57

Nesta terça-feira, 8, Aline Campos (34) levou os internautas à loucura com registros aproveitando sua viagem por Bonito, no Mato Grosso do Sul.

A modelo apareceu em cima de uma árvore só de biquíni exibindo toda a boa forma enquanto renovava o bronzeado e se preparava para dar um mergulho.

“Sobre um dia perfeito em Bonito. Sim, não posso ver uma árvore que já quero abraçar ou escalar”, brincou ela na legenda do post.

Pelos comentários, os fãs não deixaram faltar elogios. “Linda demais”, disse um. “Perfeita”, declarou outro. “Muito gata”, afirmou mais um.

Recentemente, a morena esteve em Fernando de Noronha, onde chegou a contrair covid-19 e precisou fazer isolamento no arquipélago.