Ellen Rocche chama atenção ao posar na piscina: "Maravilhosa"

A atriz Ellen Rocche impressionou os seguidores ao postar uma foto curtindo o dia na piscina

A atriz Ellen Rocheelevou a temperatura das redes sociais na tarde deste sábado, 5, ao compartilhar uma foto mostrando como está aproveitando o seu dia, horas antes de se apresentar em um teatro de Curitiba, no Paraná.

Na foto postada no feed do Instagram, a artista, que está em cartaz com a peça 'Quem Vai Ficar com Juca?', surgiu esbanjando beleza e seu corpo escultural com um biquíni branco e óculos escuros enquanto se refresca em uma piscina.

Ao dividir o registro, Ellen aproveitou para convidar os fãs para prestigiarem seu trabalho. "Dia lindo por aqui! Dando uma relaxada porque daqui a pouco tem 'Quem Vai Ficar com Juca?' no teatro Regina Vogue, as 21:00h. Alô Curitiba! Espero vocês", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas encheram a publicação de curtidas e elogios. "Perfeita", disse uma seguidora. "Linda demais", escreveu outra. "Maravilhosa", falou uma fã. "A loira mais linda do mundo", afirmou mais uma admiradora.

Confira a publicação:

Declaração para o namorado

No dia 12 de junho, data em que é comemorado o Dia dos Namorados, Ellen Rocche postou uma foto ao lado de Guilherme Chelucci e se declarou para o amado com um trecho da música 'Ai, Ai, Ai', da cantora Vanessa da Mata

"'Se você quiser eu vou te dar um amor. Desses de cinema. Não vai te faltar carinho, plano ou assunto ao longo do dia. Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras. Aonde o vento é brisa. Onde não haja quem possa. Com a nossa felicidade vamos brindar a vida meu bem. Aonde o vento é brisa e o céu claro de estrelas. O que a gente precisa é tomar um banho de chuva…' Sou muito abençoada por ter você na minha vida. Feliz dia, meu amor", declarou ela.