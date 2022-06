Eliana surpreende ao surgir usando vestido colado e recortado: ''Que gata''

Apresentadora Eliana fez vídeo trocando de roupa e surpreendeu ao aparecer com um vestido ousado

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 11h49

A apresentadora Eliana (48) impressionou ao fazer um vídeo trocando de look!

Nesta quarta-feira, 1, a loira surgiu no registro primeiro com um roupão luxuoso e logo depois apareceu com um vestido ousado.

Usando a peça bem colada, com fenda e cheia de recortes, Eliana ostentou seu corpaço escultural com muita classe.

"Será que em algum momento vai ser simples assim trocar de roupa? Neste friozinho seria uma boa, né? Bora trabalhar! Conto pra vocês nos stories", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores se mostraram admirados. "Que gata", exclamaram. "Olha ela", falaram outros.

Ainda recentemente, Eliana impressionou ao exibir sua barriga sarada em um look com abdômen de fora.

Eliana surpreende ao surgir com vestido ousado; veja: