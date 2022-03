Eliana surge com o cabelo curtíssimo e choca com visual

Apresentadora Eliana surgiu com os cabelos bem curtinhos e impressionou com visual diferente

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 07h52

A apresentadora Eliana (48) surpreendeu ao surgir com o visual diferente!

Nesta quarta-feira, 23, a loira compartilhou um vídeo usando um cabelo bem curtinho e falou sobre falaram que os fios longos ficam melhores em mulheres.

"Que outros comentários desnecessários sobre "beleza feminina" você sempre ouve das pessoas? Comenta aqui embaixo e segura, porque neste final de semana estarei no @programaeliana de curtinho! Adorooo", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas logo reagiram ao visual diferente da apresentadora. "Mas ficou gata", admiraram. "Muito linda", disseram outros.

Ainda no último programa, Eliana roubou a cena ao apostar em um look com cropped, em que deixou à mostra sua barriga chapada.

Veja como Eliana ficou de cabelo curto: