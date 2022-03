Eliana surge com o cabelo curtinho e pede opinião: ''Corto ou deixo longo?''

Apresentadora Eliana apareceu com o visual curtinho e pediu a opinião dos fãs

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 14h32

A apresentadora Eliana (48) surpreendeu com novas fotos com cabelo curtinho!

Após mostrar que colocou os fios para o programa deste domingo, 27, a famosa publicou mais fotos com o visual diferente e pediu a opinião dos fas.

"E agora? Corto ou deixo longo?! Kkk Neste domingo tem um programa todo especial. E o look é esse ai da foto. Gostam? Vou colocar no reels o conteúdo do @programaeliana. Espero vocês às 15h no SBT", perguntou ela na legenda.

Nos comentários, os seguidores falaram o que acharam. "Acho lindo, ficou demais", escreveu Angélica(48). "Corta", disse Tata Werneck (38).

Além dos cabelos, Eliana vem roubando a cena na rede social com sua boa forma.

Veja as fotos de Eliana com o cabelo curtinho: