Eliana exibe sua barriga reta ao posar apenas com look mínimo

Eliana aproveita feriadão para renovar o bronzeado e ostenta seu corpo sarado na web

A apresentadora Eliana aproveitou o feriadão de Finados nesta semana para renovar o bronzeado. De folga, a musa apareceu apenas de biquíni estampado e saída de praia ao mostrar o seu look do dia na frente do espelho.

Inclusive, a beldade deixou à mostra o seu corpo sarado, com direito a barriga reta e pernas definidas.

Recentemente, Eliana completou 50 anos de idade e refletiu sobre o envelhecimento. "Eu acho que a gente tem o direito de envelhecer em paz. Isso é um dos direitos que a gente ainda precisa batalhar, assim como tantos outros, principalmente a mulher, porque ainda existe um policiamento muito severo para o envelhecimento da mulher. Eu quero envelhecer em paz da maneira que eu acredito que seja melhor para mim. O mais importante é estar bem comigo mesma, é entender os meus limites, respeitar o meu corpo, ser gentil comigo mesma. Por muitos anos, eu fui muito severa comigo, exigente e agradeci pouco a esse corpo em que eu habito. Então, aos 50 anos, eu quero só agradecer por estar viva, que é o maior presente que eu posso ter recebido de Deus, vendo meus filhos crescer e me realizando", disse ela em entrevista na Revista CARAS.

Eliana faz rara aparição com o marido

A apresentadora Eliana aproveitou um passeio com o seu marido, o diretor Adriano Ricco. Os dois foram flagrados juntos em uma rara aparição em público em um festival de música na cidade de São Paulo há pouco tempo.

O casal foi visto na chegada ao evento com looks pretos e o modelito dela roubou a cena. Eliana apostou em uma jaqueta de couro com top de renda e calça soltinha. Para completar o visual, ela colocou óculos escuros estilos e botas.

Há pouco tempo, Eliana se declarou para o marido em um aniversário dele. "Amo nosso jeito simples de viver, as nossas aventuras por esta vida e a vontade de acertar sempre. Saúde, nego. Te amo", declarou.

Fotos: Rogério Fidalgo / AgNews