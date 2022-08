Elaine Mickely esbanja beleza ao surgir de biquíni ao lado da filha, Luma César

Elaine Mickely e Luma César surgiram de biquíni nas redes sociais e ganharam elogios dos internautas

Elaine Mickely(42) publicou alguns cliques encantadores ao lado da filha, Luma César (22), nesta quinta-feira, 4. Elas estão em Miami, nos Estados Unidos, e durante um passeio de barco aproveitaram para registrar o momento entre pai e filha.

Nas primeiras fotos compartilhada no Instagram, a atriz e a herdeira aparecem coladinhas olhando uma no olho da outra. Já nos outros cliques, as duas exibem toda a beleza e boa forma ao surgirem de biquíni enquanto fazem algumas poses.

Ao publicar as imagens com Luma, Elaine se declarou para a filha. "Maternidade, amizade, cumplicidade, união, carinho e muito amor... Com ela, a minha preciosidade @luma.cesar", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram as duas e ressaltaram a semelhança entre elas. "Lindas", disse uma seguidora. "Parcem irmãs", comentou outra. "Lindas e idênticas", falou uma fã. "Que coisa linda esse amor de mãe é filha. A foto transborda amor!!! Que Deus abençoe a família de vocês", escreveu mais uma.

Vale lembrar que Luma completou 22 anos recentemente, e César Filho (61) e Elaine Mickely comemoraram a data em grande estilo. Nas redes sociais, os papais compartilharam fotos da festa que fizeram durante um passeio de barco por Miami, além disso, também mostraram o bolo que a aniversariante ganhou em um restaurante. "Momentos inesquecíveis do aniversário da nossa princesa mais perfeita do universo, @luma.cesar só com pessoas especiais que amamos muito", falou Elaine.

Além de Luma, César e Elaine também são pais de Luigi César, que está com 18 anos.

