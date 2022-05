Duda Reis surge com o cabelo ruivo em novos cliques e surpreende a web: "Impecável"

A influenciadora Duda Reis impressionou seus seguidores ao surgir com novo visual em ensaio fotográfico

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 08h53

Na última quarta-feira, 25, a influenciadora Duda Reis (20) surpreendeu seus seguidores ao surgir com um novo visual.

Em seu perfil no Instagram, Duda surgiu esbanjando beleza com um look poderoso, mas, o que roubou a cena foram os cabelos volumosos e ruivos de Duda.

Na legenda publicação, Duda escreveu: "Faça melhor".

E não demorou para seus fãs marcarem presença nos comentários da publicação exaltando a beleza de Duda: "Impecável", escreveu um. "Essas fotos estão perfeitas", disse outro. "Não cansa de ser linda?", comentou o terceiro.

Duda Reis surge com o cabelo ruivo em novos cliques e surpreende a web:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis 🧝🏼‍♀️ (@dudareisb)

Duda Reis anuncia instituto para auxiliar mulheres vítimas de violência doméstica: "Isso não vai te resumir"

Na última semana, Duda Reis condeceu uma entrevista a CARAS Brasil e falou sobre seus projetos futuros, e a criação do Instituto Survivor, criado para auxiliar mulheres vítimas de violência doméstica.

Segundo Duda, o Insituto Survivor vem com o intuito de auxiliar as mulheres que sofreram agressões domésticas e enfrentam um pós traumático depois de denunciar os episódios: "Eu sofri um episódio de violência doméstica e estive em um relacionamento abusivo durante três anos. Quando eu denunciei, criei forças para sair disso, houve um processo muito lento, que toda mulher que denuncia um capítulo de violência passa", começou Duda.