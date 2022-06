Duda Reis ostenta a cinturinha fina ao usar look justíssimo

Duda Reis arranca suspiros dos fãs ao deixa a cinturinha à mostra em look todo vermelho

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 17h45

A influenciadora digital Duda Reis (21) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma foto do seu look poderoso. Nesta terça-feira, 7, ela surgiu com um conjunto de top e saia na cor vermelha e atraiu todos os olhares.

O look justíssimo ao corpo deixou à mostra a cinturinha fina da musa, que completou o visual com sapatos brancos de salto alto. “Completamente obcecada por esse look”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Você lacra, pisa e arrasa em absolutamente tudo”, disse um seguidor. “Que perfeição”, declarou outro. “Linda demais”, escreveu mais um.

Foto de Duda Reis: