Duda Reis esbanja beleza natural em fotos queimada de sol e web questiona: ''Você é de verdade?''

De cara lavada, a modelo Duda Reis esbanjou sua beleza natural em fotos paradisíacas queimada de sol

Redação Publicado em 31/01/2022, às 13h43

Mais uma vez, a modelo Duda Reis (20) arrancou suspiros dos seguidores com uma foto bem natural.

De cara lavada e queimada de sol, a atriz posou belíssima neste final de semana, 31, para uma sequência de cliques naturais.

Usando uma blusa branca, a loira posou em um cenário paradisíaco e não deixou o sorriso tímido de lado. "Um camarão", brincou ela ao posar com a pela vermelha de sol.

Rapidamente, os admiradores da artista passaram a comentar no post: "Linda!", disse um. "Você é de verdade?", questionaram. "Cada dia mais linda! Uma boneca", falou um terceiro.

Ainda recentemente, Duda Reis deixou seus fãs babando ao surgir com um look all black em suas redes sociais.

Duda Reis esbanja beleza natural em fotos de cara lavada e queimada de sol: