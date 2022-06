Duda Reis compartilha vídeo toda produzida e surpreende com a beleza

Influenciadora e atriz Duda Reis compartilhou detalhes de produção e surgiu belíssima na web

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 13h14

Nesta quarta-feira, 8, Duda Reis (21) usou as redes sociais para compartilhar o look usado na noite anterior.

Em seu perfil no Instagram, Duda compartilhou um vídeo ao som de Ready For It, da cantora Taylor Swift e mostrou detalhes do look.

No vídeo, Duda surge vestindo uma meia calça preta, uma saia dourada e um blazer preto para compor o look. Na legenda do post, Duda citou a música e escreveu: "Você está preparado para isso? De ontem!", destacou.

E não demorou para os fãs e amigos da loira marcarem presença nos comentários da publicação, enaltecendo a atriz: "Linda demais", escreveu um. "Meu Deus! Arrasou", comentou outro. "Amei muito", disse o terceiro.

Veja o look de Duda Reis: