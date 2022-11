Duda Beat impressiona ao exibir curvas perfeitas em cliques de biquíni: "Deusa"

A cantora Duda Beat chocou os seguidores ao compartilhar fotos de biquíni enquanto renovava o bronzeado

Duda Beat (35) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao exibir suas curvas perfeitas neste sábado, 5.

A cantora está em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro, e aproveitou o dia de sol para renovar o bronzeado. Nos cliques publicados no feed do Instagram, a artista aparece usando um biquíni preto, exibindo seu corpão e algumas tatuagens.

Na publicação, Duda contou que vai se apresentar no Festival Rock The Mountain. "Já subi a serra e tô tomando um solzinho pra chegar bem quente amanhã no @rockthemountain, que tem transmissão ao vivo pelo @multishow. Que Saudade que eu tava Itaipava", disse ela na legenda.

Os cliques chamo a atenção dos seguidores, que encheram os comentários de elogios. "Deusa", escreveu Deborah Secco. "Gata", comentou Pabllo Vittar. "Perfeita", disse uma fã. "Gata maravilhosa", falou mais uma.

Confira as fotos de Duda Beat de biquíni:

