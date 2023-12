Dois meses após dar à luz, Bruna Biancardi arrasa em foto na piscina

Ex-namorada de Neymar Jr, a influencer Bruna Biancardi ostenta sua beleza e as curvas do corpão em foto com look mínimo na piscina

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que é ex-namorada de Neymar Jr, elevou a temperatura das redes sociais nesta quinta-feira, 28, ao mostrar uma nova foto na piscina. Apenas dois meses após dar à luz Mavie, sua primeira filha, ela revelou que já recuperou o seu corpo de antes da gravidez.

Na foto, ela surgiu apenas de biquíni estilo fio-dental ao tomar um banho de piscina no quintal de uma casa e ostentou suas curvas impecáveis. Na hora do clique, ela deu um sorrisão e caprichou na pose.

Nos comentários da foto, os fãs fizeram elogios para ela. “Perfeita demais”, disse um seguidor. “Você é muito linda”, declarou outro. “Gata!”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Bruna Biancardi está totalmente focada na maternidade. Ela está sempre cuidando da filha, Mavie, e está solteira desde que terminou o namoro com Neymar Jr há algumas semanas.

Tal mãe, tal filha!

A influenciadora digital Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta terça-feira, 26, ao mostrar novas fotos com sua filha, Mavie, de 2 meses, fruto do namoro com Neymar Jr. Ela mostrou fotos das duas com looks combinando e grifado!

Bruna e Mavie apareceram com looks da grife Dolce & Gabanna. A mãe usou um vestido com a estampa Majolica, que custa cerca de R$ 16 mil. Enquanto isso, a filha apareceu com um macacão com a mesma estampa, que é avaliado em R$ 3 mil.

Na legenda, Biancardi contou que sempre quis usar os mesmos looks que sua filha durante a infância dela. “Sempre quis usar esses looks ‘mãe e filha’”, disse ela.

Vale lembrar que Bruna e Mavie passaram o Natal junto com a família de Neymar Jr. Como foi o primeiro Natal da bebê, os pais se reuniram na festa que ele deu no litoral de São Paulo para comemorarem a data juntos.