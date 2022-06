Diogo Nogueira mostra antes e depois do seu corpo

Diogo Nogueira cuida do seu corpo e mostra o resultado nas redes sociais: 'Dá pra ver alguma diferença?'

CARAS Digital Publicado em 11/06/2022, às 13h20

O cantor Diogo Nogueira (41) revelou que está cuidando de sua forma física e já vê os resultados. O artista começou a fazer exercícios com frequência na academia e decidiu compartilhar uma comparação de fotos de antes e depois para mostrar sua evolução.

Nas redes sociais, ele posou na academia ao lado do seu personal trainer em imagens no início dos treinos e outra foto de agora. “E aí, dá para ver alguma diferença?”, perguntou na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a boa forma dele. “Tá mais lindo”, contou um seguidor. “Continua lindo, só que mais magro”, disse outro. “Tá gato demais”, afirmou mais um.

Diogo Nogueira exibe imagens de antes e depois:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diogo Nogueira (@diogonogueira_oficial)

Paolla Oliveira fala sobre o namoro com Diogo Nogueira

Em entrevista podcast “Papo de Novela”, a atriz Paolla Oliveira falou sobre seu relacionamento com o cantor Diogo Nogueira. “Para relacionamentos sempre fui muito reservada. Sempre cuidei tanto que não queria que as pessoas vissem demais, eu queria colocar debaixo do braço e cuidar. Mas é muito difícil fazer isso com o Diogo, né?”, contou ela.

E completou: "É muito difícil no estar com ele, a gente não acabar aparecendo. E daí eu me dei conta, ‘Por que não? Por que não mostrar meu relacionamento?’. Eu continuo sendo discreta, não vou postar o tempo todo mas acho que é bom me fortalecer como mulher, sabe? Uma mulher que pode namorar, que pode ter problemas, que pode estar em um palco com ele ou ele vir poder me ver gravar".