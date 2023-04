Dinho Ouro Preto posta cliques raros do filho e beleza chama atenção: "É gato"

O cantor Dinho Ouro Preto surpreendeu os seguidores ao postar fotos do filho caçula, Afonso

Dinho Ouro Preto (58) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques raros do filho caçula, Afonso, que completou 20 anos de vida nesta segunda-feira, 10.

Em seu perfil oficial no Instagram, o vocalista da banda Capital Inicial publicou três fotos em que o herdeiro aparece em um passeio de balão, e aproveitou para prestar uma bela homenagem em seu aniversário.

"Hoje é o aniversário do meu lindo e amado filho. Assim que ele nasceu ele foi pros meus braços e eu achei que o coração fosse explodir de felicidade. Até hoje toda vez que olho pra ele me sinto assim. Ele é tudo de bom-um raio de sol na minha vida. Eu te amo filho. Feliz aniversário...", declarou o cantor na legenda da publicação.

A beleza do filho de Dinho chamou a atenção dos internautas, que encheram a postagem de elogios e mensagens de felicitações. "Que filho lindo! Parabéns e muitas felicidades", disse uma seguidora. "Ele tá de parabéns mesmo", escreveu outra. "O pai era meu crush até ver o filho… kkkk genética caprichada! Parabéns", confessou uma fã. "Esse é gato. Parabéns duas vezes", falou outra. "Que lindo, parece irmão. Saúde e vida longa", comentou mais uma.

Afonso é fruto do relacionamento do cantor com Maria Cattaneo, com quem está junto desde 1995. Os dois também são pais de Giulia e Isabel.

Confira as fotos do filho de Dinho Ouro Preto:

Passeio de balão

O cantor Dinho Ouro Preto compartilhou com os seus seguidores detalhes do seu primeiro passeio de balão! Com uma sequência de fotos encantadoras, o músico contou que sempre teve medo de altura, mas que o passeio valeu a pena, afinal foi uma das vistas mais lindas que ele já viu.

"Eu nunca tinha feito um passeio de balão na minha vida, e, na verdade tinha um certo receio. Tenho um pouco de medo de altura e achava que talvez fosse reagir meio mal. Confesso que num primeiro momento meu coração disparou, mas logo na sequência consegui aproveitar o que acabou sendo um das experiências mais singulares da minha vida", contou.

