Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, quase mostra demais ao surgir com look ousado

A influenciadora digital Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, chamou atenção ao surgir usando um look cheio de recortes

Na tarde desta quarta-feira, 22, Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador Gabigol, arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir usando um look ousado.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital postou uma sequência de cliques exibindo sua produção, e o look curto e cheio de recortes deixou em destaque suas curvas e sua barriga negativa, além de algumas tatuagens. Para completar, ela ainda apostou em uma bota de cano longo.

Ao dividir as imagens, Dhiovanna mandou uma indireta. "Eu vou te dar motivo pra cê me chamar de louca. Eu vou encher sua boca de motivo, certo?", escreveu a influencer na legenda da publicação.

A postagem chamou a atenção dos seguidores, que rapidamente curtiram e elogiaram a beleza da irmã de Gabigol. "Que mulher", disse uma internauta. "Você acaba de receber uma multa por excesso de beleza", brincou outra. "Perfeita demais", escreveu uma fã. "Muito maravilhosa", falou mais uma.

Confira as fotos do look de Dhiovanna Barbosa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dhiô Barbosa. (@dhiovannab)

Cliques na praia

Conhecida pelo corpo perfeito, Dhiovanna Barbosa surgiu recentemente aproveitando uma praia. Ela apareceu para renovar o bronzeado nas areias do Rio de Janeiro. Como já é costume, a bela escolheu a praia da Barra da Tijuca, e foi clicada usando um biquíni ousado que deixou seu corpo todo tatuado em evidência.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!