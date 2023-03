Deslumbrante! Paolla Oliveira arrasa em aeroporto com vestido curto com aberturas

Atriz Paolla Oliveira arrasa ao surgir de look preto curtinho, mas cheio de estilo em aeroporto

A atriz Paolla Oliveira (40) deu um show de beleza e estilo com muita naturalidade ao embarcar no aeroporto nesta sexta-feira, 17. Em sua rede social, a artista compartilhou um vídeo resumindo momentos antes de entrar no avião e chamou a atenção com seu look escolhido para a viagem.

Em seus stories no Instagram, ela publicou uma foto e mostrou melhor a combinação básica e confortável, montada para viajar. De vestidinho preto curto, com decote na parte de frente e nas costas, a famosa surgiu deslumbrante.

Cheia de estilo, Paolla Oliveira arrematou a combinação com botas pretas e um sobretudo bege. "Indo ali... Bora comigo?", mostrou ela se saindo de casa, no caminho do aeroporto e nas nuvens.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza natural da namorada de Diogo Nogueira (41). "Plenitude define", admiraram os fãs a elegância da atriz. "Como faz para ser linda assim?", perguntaram outros abismados.

Veja o look de Paolla Oliveira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira surge com a cara ‘emburrada’ durante almoço no Rio de Janeiro

Na tarde desta quarta-feira, 15, a atriz e dançarina Paolla Oliveira, foi flagrada durante o período do almoço em um restaurante, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Porém, o que chamou atenção do paparazzi de plantão, foi a expressão séria da famosa. Na ocasião, a artista estava concentrada no celular enquanto esperava a conta sentada em uma das mesas do local.

Para o passeio, a namorada de Diogo Nogueira estava usando um look confortável, composto por regata decotada, calça alfaiataria rosa e uma sandália de salto dourado. Veja as fotos do momento aqui.

Vale lembrar que recentemente Paolla Oliveira deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma foto vestindo um look estiloso. “Nós somos dourados”, escreveu em inglês na legenda da foto feita por Renan Oliveira.