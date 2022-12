Deolane Bezerra muda o cabelo e fã dispara: 'Cara da Virginia Fonseca'

Deolane Bezerra é comparada com Virginia Fonseca ao mudar o seu corte de cabelo após A Fazenda 14. Compare as fotos!

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra está com novo visual! Após participar de A Fazenda 14, da Record TV, ela decidiu cortar os fios e renovar o seu tom de loiro. Agora, a estrela apareceu com os fios pouco abaixo dos ombros, com uma leve franja e os fios loiríssimos.

Porém, o visual dela chamou a atenção por outro motivo: os fãs compararam Deolane com a influenciadora digital Virginia Fonseca. Vários internautas afirmaram que ela ficou parecida com a esposa de Zé Felipe, que também mudou o visual há poucos dias. “Igualzinha a Virginia, copia e cola”, disse um seguidor. “Achei que era a Virginia”, afirmou outro. “A Cara da Virginia Fonseca”, declarou mais um.

No último final de semana, Deolane aproveitou a noitada ao lado das amigas de A Fazenda 14. Ela foi fotografada com Pétala Barreiros e Bia Miranda durante o evento Garota Vip, em São Paulo. O trio caprichou na escolha dos looks e esbanjou sensualidade. Deolane deixou a barriguinha de fora ao escolher um conjunto de top e calça preta para prestigiar o evento.

Compare as fotos de Deolane Bezerra e Virginia Fonseca:

Deolane Bezerra comenta sua participação em A Fazenda

Durante o PodCats, Deolane Bezerra revelou que acha que foi a protagonista de A Fazenda 14 e não se importa que pensem que ela é arrogante ou soberba. "Porque a protagonista é a mãe e fod@-se. E quem me achar soberba e arrogante, sou eu mesmo! Vilã ou mocinha a protagonista fui eu!", iniciou Deolane.

A advogada voltou a acusar a produção do programa de manipulação contra sua imagem. É a segunda vez que Deolane afirma que a edição de A Fazenda 14 mostrava ela como vilã. A primeira vez que falou sobre o assunto foi na Live que realizou assim que desistiu do reality. "E sendo eu, sem ter medo do que as pessoas vão pensar ou falar... Só que se eles colocassem um motivo de todas as brigas, e o que era dito pra mim na hora que eu rebatia, beleza...", concluiu.