Deitada em rocha, Mariana Rios faz topless e web vai à loucura: ''Espetáculo''

Mariana Rios eleva a temperatura nas redes sociais ao aparecer fazendo topless durante banho em riacho

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 18h28

Nesta quinta-feira, 27, Mariana Rios (36) deixou seus seguidores de boca aberta com um clique para lá de ousado nas redes sociais.

Se refrescando num riacho, a cantora apareceu deitada numa rocha e dispensou a parte superior do biquíni, ostentando as curvas e quase mostrando demais.

“As mais belas fontes que guardavas em mim, purificavam minha alma ao me entregar a ti. Num mergulho profundo em busca de me enxergar, vejo você. Mas de longe também posso reconhecer o infinito de almas desertas. Talvez como eu. Como você. Então volto a perguntar o que os céus têm a me oferecer? Se não te tenho por perto, o que é mais incerto então, que o amanhecer?”, escreveu ela, recitando poesia autoral.

Chocados, os fãs encheram os comentários com elogios. “Espetáculo”, disse um. “Belíssima”, declarou outro. “Deusa” disparou mais um.

Recentemente, a morena aproveitou férias paradisíacas em Fernando de Noronha, onde conquistou corações posando nas praias só de biquíni.