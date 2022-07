Decotadíssima, Andressa Ferreira deixa novo silicone à mostra

Esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira, esbanjou beleza e estilo ao aparecer de vestido decotado

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 13h15

A esposa de Thammy Miranda (39), Andressa Ferreira (34), esbanjou beleza ao compartilhar novas fotos em sua rede social nesta quinta-feira, 21.

Com a participação especial do filho, Bento Miranda (2), a modelo surgiu deslumbrante em um vestido longo bem decotado, que deixou em evidência o seu novo silicone.

"Mamãe blogueira e bebê modelando de BUZZ", disse a nora de Gretchen (63) ao surgir toda estilo com o herdeiro esbanjando fofura com a roupa do personagem do filme de animação da Disney, Toy Story.

Com tanta fofura e beleza, os internautas não resistiram e logo encheram a publicação de elogios. "Lindos", admiraram os fãs. "Família linda", escreveram outros.

Andressa Ferreira troca o silicone

Recentemente, a modelo Andressa Ferreira contou em suas rede sociais e mostrou que decidiu mudar o seu silicone. Após cirurgia, a esposa de Thammy Miranda trocou a prótese por uma menos depois de ter engravidado e amamentado Bento.

Em sua rede social, a famosa sempre compartilha cliques em que aparece usando looks decotados e exibindo a novidade.

