Deborah Secco surge com biquíni minúsculo em dia na praia

Com o cabelo comprido, Deborah Secco rouba a cena ao usar biquíni muito pequeno para renovar bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro

A atriz Deborah Secco (43) aproveitou o dia de sol neste domingo, 30, para renovar o bronzeado ao ar livre. A estrela foi flagrada sozinha em uma praia no Rio de Janeiro e roubou a cena com o seu look minúsculo.

Ela foi fotografada ao usar um biquíni muito pequeno e estilo fio-dental para relaxar na areia. Com o cabelo comprido solto, ela foi vista enquanto caminhava na areia e se preparava para deitar e renovar o bronzeado.

Nas fotos, Secco foi vista de frente e de costas, ostentando a sua boa forma, incluindo a barriga sarada e as pernas torneadas.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Filha de Deborah Secco choca ao surgir com novo visual: ''Cabelo e unhas azuis''

A filha de Deborah Secco, Maria Flor (7), mudou de visual mais uma vez. Neste domingo, 16, a famosa compartilhou uma foto da herdeira com sua nova cor de cabelo e unhas e chamou a atenção com o estilo da menina.

Cheia de charme, a garota, fruto do casamento da atriz com Hugo Moura (33), fez biquinho para a câmera ao surgir com os fios coloridos na parte da frente.

"Hoje foi dia de cabelo e unhas azuis!", escreveu Deborah Secco ao exibir Maria Flor toda estilosa com a cor autêntica.

Recentemente, ao publicar um vídeo da filha passando por outra transformação de visual, a famosa foi criticada por deixar a menina pintar os cabelos.