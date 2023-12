Deborah Secco surge belíssima em vestido coladinho: "Deusa"

De vestido coladinho super chique, Deborah Secco arrasa no visual e surge belíssima em novas fotos nas redes sociais; confira!

A atriz Deborah Secco mostrou mais uma vez que é poderosíssima nos looks! Neste domingo, 17, a artista surgiu belíssima nas redes sociais ao exibir seu visual escolhido para sua participação no programa Pipoca da Ivete, da Globo.

Em seu perfil oficial do Instagram, a musa exibiu seu lindo corpão em um vestido coladinho longo, todo azul claro. Para complementar o look, ela apostou em uma maquiagem básica, mas poderosa, que destacou seus olhos e cabelo preso.

"Pronta pra 'pipocar' com a Rainha @ivetesangalo. Foi uma delícia!!!", escreveu Deborah na legenda da publicação. Seus seguidores rasgaram elogios para a beldade nos comentários. "Maravilhosa", disse a cantora Ivete Sangalo. "Deusa", declarou um fã. "Já procurei em três dicionários e ainda não encontrei o melhor elogio para essa foto", brincou outro. "O arraso de sempre", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco dá close na praia e choca ao se exibir tomando sol

No último sábado, 16, a atriz Deborah Secco curtiu um dia de praia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, ela mostrou de perto como foi o seu passeio e encantou seus seguidores com um novo álbum de fotos de tirar o fôlego.

Usando um biquíni preto minúsculo, a artista deixou suas curvas bem torneadas à mostra nos cliques de frente e de costas. Além de exibir seu corpaço escultural, ela revelou o que comeu durante o passeio na praia com o esposo, o ator Hugo Moura.

"Sabadou", disse Deborah Secco ao abrir o álbum de seu dia na praia. Nos comentários da publicação, os internautas encheram a atriz de elogios. "Gata", definiram os fãs. "Sempre muito perfeita", falaram os seguidores. "Que Maravilha!", disseram outros.