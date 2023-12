Deborah Secco se cobre apenas com cabelo e chama a atenção

Sem roupa, Deborah Secco se grava em espelho e chama a atenção ao surgir cobrindo somente o necessário com seus cabelos longos

A atriz Deborah Secco chamou a atenção ao postar um vídeo se produzindo e sem roupa. Nesta terça-feira, 12, a famosa compartilhou o registro em sua rede social e impactou ao aparecer cobrindo somente o necessário com os cabelos.

Usando os fios bem longos, a artista causou ao revelar quase demais de sua intimidade. Completamente nua, a musa ostentou suas curvas esculturais com classe e arrancou elogios dos seguidores.

"Sereiando", escreveu a musa ao aparecer com o visual ondulado. Nos comentários, os internautas a encheram de elogios. "Deusa", falaram os fãs. "Uma mulher livre é das coisas que eu mais admiro na vida", disseram.

Ainda nos últimos dias, Deborah Secco impressionou ao mostrar como foi a festa de sua filha com Hugo Moura, Maria Flor. A única herdeira da atriz ganhou um evento com decoração luxuosa para celebrar seus 8 anos.

Veja o vídeo de Deborah Secco:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco ganha festão surpresa de aniversário

Pouco antes de celebrar o aniversário de sua filha, Deborah Seccoganhou um festão surpresa para comemorar seus 44 anos. A atriz foi surpreendida no último dia 26 por seu marido Hugo Moura e sua filha Maria Flor.

Usando um macacão de tecido aveludado e cintilante, a famosa surgiu deslumbrante para o momento. Além do look arrasador, a global caprichou na maquiagem e no penteado de estilo molhado. "Flashs de uma noite cheia de amor e alegria! Foi uma surpresa perfeita! Acabei não tirando foto com todo mundo, mas amei cada pessoa que estava lá… cada sorriso… cada abraço e beijo… Quero agradecer a todos que fizeram essa festa surpresa acontecer", disse ela na legenda da publicação, agradecendo a todos que contribuíram para o evento ocorrer.