Deborah Secco revive Darlene, de 'Celebridade', após 18 anos: ''De volta aos anos 2000''

Atriz Deborah Secco se fantasia de sua personagem Darlene, da novela 'Celebridade', para festa de Giovanna Ewbank e Leo Fuchs

A atriz Deborah Secco (42) deixou os fãs nostálgicos ao encarnar uma personagem importante em sua carreira nas telinhas, a icônica Darlene!

Para a festa de aniversário de Giovanna Ewbank (36) com o produtor Léo Fuchs, que aconteceu na noite de terça-feira, 04, no Rio de Janeiro, a artista apostou em um de seus papéis marcantes na TV, da novela Celebridade, que foi exibida em 2003 na Globo.

Em vídeo, Deborah apareceu usando saia curtinha jeans, cropped laranja e as famosas meias listradas coloridas com sandálias, além de acessórios. Ela surgiu dublando a personagem: "De volta aos anos 2000!!!", disse a famosa legendar o post.

"MENTIRAAAAAAAA EU TO MORRENDO HAHAHAHAHAHAHA Genial", disse Rafa Kalimann, que foi de dupla com a amiga Manu Gavassi.

Deborah ainda publicou cliques exibindo a fantasia para a festa."Darlene com D de DAR! Amando reencontrar essa personagem que mudou minha vida!!!", celebrou a esposa de Hugo Moura e mãe de Maria Flor.

Deborah Secco abre o jogo sobre intimidade

Recentemente, Deborah Secco foi a convidada do programa Quem Pode, Pod, no YouTube, comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme (39), e abriu o jogo sobre sua vida sexual. Durante a conversa, a atriz revelou que perdeu a virgindade aos 15 anos, e confessou que não foi tão bom quanto imaginava. Além disso, ela contou que foi a primeira de seu grupo de amigas a ter relações sexuais. "Foi ruim, a primeira vez foi ruim! Eu não sabia fazer direito, não entendia. Hoje em dia, eu brigo muito pela tal da educação sexual. O negócio dói e nunca ninguém me falou: 'passa um lubrificante', sabe?", confessou. "A primeira, a segunda e a terceira vez foram ruins. Não gozei. Eu gozava com a minha masturbação", disse ela.

Secco ainda contou que tem conversas sobre o assunto com sua filha, Maria Flor (6), fruto de seu relacionamento com Hugo Moura (32). "Lemos um livro juntas que explica tudo certinho. Maria Flor entende tudo que você fala para ela, lembra de tudo que você promete pra ela e tem um entendimento emocional muito maior que o meu e o do Hugo [Moura]", afirmou.

