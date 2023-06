Deborah Secco revela quando parou de tomar remédio para emagrecer

Deborah Secco revela que já fez lipoaspiração e tomava remédio para emagrecer: 'Decidi parar'

A atriz Deborah Secco contou que já fez lipoaspiração em seu corpo e também já tomou remédios para emagrecer. Porém, ela decidiu parar com a medicação durante a pandemia de Covid-19 e viu que não voltou a ganhar peso por causa de sua rotina regrada.

"Vi muitas pessoas comentando la: 'ah, ela toma remédio, ela já fez lipo'. Sim, já fiz lipo, mas nunca emagreci com a lipo. Tomei remédio durante muitos anos, e há alguns não tomo mais", disse ela ao site Gshow.

Então, ela contou sobre o que pensou quando decidiu parar. "Tive covid meio no iniciozinho da pandemia, e ali eu decidi parar de tomar remédio de vez. Achei que eu fosse engordar, e tava tudo certo para mim também com isso. E não engordei. Descobri que o que me mantinha magra não era o remédio, muito pelo contrário, acho que emagreci depois que parei todos os medicamentos que eu tomava", afirmou.

Hoje em dia, a atriz sempre exibe a sua boa forma em fotos só de biquíni nas redes sociais. Ela costuma renovar o bronzeado na praia ou na piscina e compartilha seus cliques com looks mínimos para os fãs.

Deborah Secco fala sobre seu casamento com Hugo Moura

Em participação no PodDelas, Deborah Secco falou sobre seu casamento com Hugo, de 33, e confessou que eles não vivem um casamento aberto, contudo, eles negociam decisões. "Tenho um casamento num modelo não tão fechado. Também não é um casamento aberto, mas negociado."

"Meu marido é o meu melhor amigo, meu grande parceiro e sabe tudo sobre mim. Cada situação que a gente encontrar na nossa caminhada, a gente vai conversar e se resolver. Talvez isso seja um pouco mais moderno, mais pra frente, mas no dia a dia, no acordar, no dar banho na criança... eu boto lá às vezes na agenda para não deixar de transar porque isso me faz bem. É preguiça! Só é difícil para começar", comentou.

A atriz também fez um desabafo. "Por muitos anos a mulher foi silenciada. Uma grande parcela ainda é, e eu resolvi não ser mais. Cotovelo e clitóris, pra mim, são duas palavras. Se elas batem em você de forma diferente, pra mim, não. São partes do meu corpo... Na minha geração falar sobre orgasmo era um pecado. Orgasmo e penetração foi um tabu pra mim. Os homens eles acreditam numa mentira, isso não acontece com a gente. A nossa parte legal é fora do buraco. Os homens acreditam", ressaltou.

"Eu não quero que minha filha passe por isso. Eu não quero que ela precise mentir, se submeter e acatar para satisfazer um cara. Eu quero que ela tenha tanto prazer quanto o cara. O sexo é de dois, não é de um. E durante muitos anos pra mim foi de um. Eu ia lá, deitava, fingia e ia embora, e ninguém fala disso", completou.